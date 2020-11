Müğənni Mənzurə Musayeva Azərbaycan bayrağından hazırlanmış şalvar və köynək geyinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu geyimi ilə insanların tərəfindən tənqid atəşinə tutulub.

Hətta sosial şəbəkələrdə onun Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyi qeyd edilib.

Qeyd edək ki, tənqid olunacağını öncədən "hiss edən" Mənzurə Musayeva, paylaşdığı şəklin şərh bölümünü də bağlayıb. (big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.