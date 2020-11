“Al Jazeera” televiziya kanalı Ağdamın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı xüsusi reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda qeyd edilb ki, Ağdam 27 il ərzində işğal edilmiş və hazırda bir dənə də salamat binanın qalmadığı Azərbaycan ərazisidir.

Həmçinin qeyd olunub ki, azərbaycanlı məcburi köçkünlər illər əvvəl tərk etdikləri rayona qayıdacaqları günü gözləyir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusu Ağdama noyabrın 20-də daxil olub və Azərbaycanın Dövlət Bayrağını sancıb.

