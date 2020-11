Parisdə etiraz aksiyası - VİDEO

Parisdə “Qlobal təhlükəsizlik haqqında” qanun layihəsinə etiraz edənlər polisə şüşə atmağa başlayıblar. “Qafqazinfo” bildirir ki, bu barədə “RT France” xəbər verib.

Metbuat.azz xəbər verir ki, nümayişi Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı təşkil edib.

“RİA Novosti”nin müxbirinin sözlərinə görə, Parisin Trokadero meydanı insanla doludur.

Onların bir çoxu əllərində ““Qlobal təhlükəsizlik haqqında” qanun layihəsinə - yox”, “Bizi polisdən kimi qoruyacaq?” kimi şüarların yer aldığı plakatlar tutub.

Toplaşanlar sənədin 24-cü maddəsini pisləyir və qeyd edirlər ki, o, “polisin təcavüzü üçün qapı açır”.

Etiraz aksiyaları Fransanın digər şəhərlərində də keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.