Sentyabrın 27-i başlayan Vətən müharibəsində misilsiz igidliyi ilə seçilən hərbçilərimizdən biri də Beyrək Fəzullayev olub.

Xüsusi Təyinatlı Qoşunların giziri olan Beyrək təkbaşına 30-dan çox ermənini məhv edib.

Oktyabrın 3-də şəhidlik zirvəsinə qovuşan Beyrəklə bu gün təkcə ailəsi deyil, bütün Azərbaycan fəxr edir.

Beyrək haqqında hazırlanmış süjeti təqdim edirik:

