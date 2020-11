Artıq işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun Cümə məscidi işıqlandırılıb.

Bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Ağdam rayonu ötən gün erməni işğalından azad edilib.

