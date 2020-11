ABŞ-da son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı rekord həddə – 195 542 nəfər artıb. Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “CNN” telekompaniyası Con Hopkins Universitetinə istinadən xəbər verib.

Son 24 saat ərzində 1 878 nəfər COVID-19-un qurbanı olub.

Universitetin məlumatına əsasən, ölkədə 11,91 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub, 254 451 xəstə bu virusdan dünyasını dəyişib.

