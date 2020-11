Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Elməddin İslamzadə vəfat edib. Onun leykoz xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, mərhum ADİU-nin Biznes və menecment fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi idi.

