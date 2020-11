Həftəsonu taksi qiymətləri bahalaşdı: Süni artım yoxsa...? - VİDEO

Koronavirus infeksiyasının qarşısını almaq məqsədilə həftəsonları ictimai nəqliyyatın da fəaliyyəti dayandırılıb. Amma taksilərin işləməsinə heç bir qadağa yoxdur. Təbii ki, fərqlənmə nişanı olanlardan başqa. Amma taksi sürücüləri də bu iki günü fürsət bilərək gedişhaqqını qaldırıblar. Buna səbəb nədir?

Metbuat.az xəbər verir ki, taksi sürücüləri süni şəkildə qiymətləri artırıblar.

Bunu şəhərdə apardığımız sorğu deməyə əsas verir. Paytaxt sakinləri deyirlər ki, taksi fəaliyyəti ilə fərdi şəkildə məşğul olan sürücülər və şirkətlər şənbə-bazar günlərini fürsət bilərək gedişhaqqını qaldırıblar. Qiymətlərdə təxminən 50-100 faiz artım müşahidə edildiyi bildirilir.

Sərnişinlərin fikirlərindən belə aydın olur ki, taksi sürücüləri gedişhaqqını ikiqat artırıblar. Amma sürücülər artımın bu günlərdə yox, həftə içi günün pik saatlarında olduğunu deyirlər.

Qiymət artımının səbəbini taksi şirkətlərindən də soruşduq. Bildirdilər ki, qiymət artımı ilə bağlı sualımıza həftənin bazarertəsi cavab verə bilərlər.

