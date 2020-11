Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ölkəmizdə akkreditasiya olmuş xarici ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, diplomatlar və hərbi attaşelərin işğaldan azad olunmuş Füzuliyə səfəri təşkil olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Tvitter hesabında yazıb.

Prezidentin köməkçisi bildirib ki, səfərdə 120-dən artıq diplomat iştirak edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.