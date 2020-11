Şuşa döyüşündən film kimi videolar: Əsgərlərin çəkdikləri - VİDEO

Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyatın hərb tarixində ən uğurlu taktikalardan biri olması haqda çox danışılıb. Güman ki, bundan sonra da çox söhbət açılacaq. Həmin əməliyyatda iştirak edən əsgərlərimiz bəzi döyüşlərin videolarını çəkiblər. Canlı döyüşlərdən çəkilən videolar filmləri xatırladır. Həmin görüntülərin bəzilərini təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.