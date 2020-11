Ermənilər illərlə işğal altında saxladığı Ağdam şəhərinə külli miqdarda zərər vurublar. Metbuat.az bildirir ki,“TRT Haber” telekanalının bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, onlar Ağdamın Cümə məscidini də yararsız hala gətiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.