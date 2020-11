Putin birgə bəyanatın müəlliflərini açıqladı

Dağlıq Qarabağda atəşkəsə dair 9 noyabr tarixli birgə bəyanatın mətni üzərində iş onu imzalayan hər üç ölkənin – Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən aparılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin “Rossiya-1” kanalında yayımlanan “Moskva. Kreml. Putin” proqramına müsahibəsində deyib.

“Mətnin özünə gəldikdə, bunu təbii ki, üçümüz – mən, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri hazırladıq. Başqa cür də ola bilməzdi”, - deyə Putin bildirib. Onun sözlərinə görə, bu bəyanat Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında imzalanmış razılaşma idi:

“Rusiya yalnız vasitəçi rolunu oynadı və tərəflər arasında sülhün əldə olunması üçün bu sənəd üzrə üzərinə öhdəlik götürdü. Biz indi bu işlə məşğuluq. Bəyanatın müəllifləri isə, sözsüz, hər üç tərəfdir”.

