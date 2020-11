İşğaldan azad olmuş ərazilərimizə yeni həyat gəlir. Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumata görə, Şuşada ilk çörək sexi fəaliyyətə başlayıb. Bildirilir ki, artıq orada xidmət çəkən hərbçilərimizə isti çörək çatdırılacaq. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

