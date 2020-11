İşğaldan azad edilmiş bölgələrimizdə xidmət edən əsgərlərimizin qələbə sevinci davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılmış videoların birində Ağdamda “Yallı” rəqsi oynayan əsgərlər əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

