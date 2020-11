Fransa prezidenti Emmanuel Makron Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Makronun etiraf videosu sosial şəbəkədə yayılıb.

“Qarabağ və ətrafındakı ərazilər beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan ərazisidir və suveren ölkə tərəfindən müraciət olmadıqca biz ora müdaxilə edə bilmərik”, - deyə Makron bildirib.

