Makronun Ermənistanı məyus edəcək videosu yayıldı: ETİRAF ETDİ / VİDEO

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf edib. Makron Fransanın erməni icması ilə görüşdən videonu “İnstagram” hekayəsində paylaşıb. Bu barədə Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva özünün “Facebook” sosial şəbəkəsində məlumat verib. M.Fətəliyeva Makronun çıxışından da sitat gətirib. Fransa Prezidenti yeddi rayonun Azərbaycana aid olduğunu bildirib. O deyib ki, beynəlxalq hüquqa əsasən bu ərazilər Azərbaycana məxsusdur: “Beynəlxalq hüquqa əsasən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ və digər rayonlar Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Buna görə də suveren dövlətdən istək yoxdursa, bu məsələyə qarışmayın”.



