Günün ulduz falı - 23 NOYABR

Qoç - çox maraqlı gün olacaq. Sizi cazibədar və perspektivli layihələr gözləyir. Başlayacağınız işləri uğurla başa vura bilərsiniz.

Buğa - işgüzar intuisiyanız və hissiyatınız güclüdür. Mənfəətdən daha çox problemlər bəxş edəcək təklifləri qəbul etməyin.

Əkizlər - rəqabət mübarizəsində udan tərəf siz olacaqsınız. Rəqiblərlə bədxahları üstələmək üçün ciddi səylərə ehtiyac yoxdur. Axşam saatlarında baş tutacaq tanışlıq yaşamınızda önəmli rol oynaya bilər.

Xərçəng - maliyyə durumu stabildir. Alış-veriş edə bilərsiniz. Qeyri-formal şəraitdə istənilən görüşlər üçün əlverişli gündür. Ailəvi istirahət üçün əlverişli zamandır.

Şir - uğursuz və stresslə zəngin gündür. Lakin az sonra faydalı olacaq dərslər alın. Ənənələri pozmağa, sosial şərtlərin diqtə etdiyi məqamları geridə qoymağa çalışın. Kimsə sizi izafi dərəcədə ekstravaqant adam saya bilər. Narahat olmayın, Bilik və bacarıqlarınız yetərincə qiymətləndirəcəklər.

Qız - təmaslarınızda diqqətli olun. Sizinlə təmaslara can atanların hamısı səmimi deyil. Yeni tanışlarla bağlı ilkin təəssüratlar dürüst deyil. İmiclə bağlı eksperimentlər üçün əlverişli zamandır.

Tərəzi - yeni işlər üçün əlverişli gündür. Məlumatlarınızın çox az olduğu layihəyə belə, başlaya bilərsiniz. İnsanlarla sıx ünsiyyət, təmaslar və fəallıq tələb edən işlərdə uğur qazanacaqsınız.

Əqrəb - kollektiv zəhmət münasibdir. Günün ikinci yarısında yardım istəyənlərə kömək edin. Yaxınlarınızla bahəm, yaxşı tanımadığınız insanlara da arxa durun.



Oxatan - emosiyalarınıza hakim olun. Diqqətli davranın, rəqiblərin istəklərinə fikir verin. Onların sözlərinin ikinci mənasını anlamağa çalışın.

Oğlaq - yaxşı bələd olmadığınız insanların birindən təklif alacaqsınız. Təklifin gerçəkləşməsi sizinlə bahəm, həmin şəxsin özündən asılıdır. Sərvaxt olun, imkanları əldən verməyin.

Dolça - ilüziyalardan qurtularaq real işlərlə məşğul olmağa başlayın. Verdiyiniz vədləri unutmayın. Ciddi məqsədləri müəyyənləşdirərək priorietlərdə yerdəyişmələr edə bilərsiniz. Xəyallara qapılmayın, realist olun.

Balıqlar - başladığınız işləri başa vurmağa çalışarkən mühüm anlarla məqamları nəzərdən qaçırmayın. Formalaşan şərtlərin diqtə etdiyi addımları atmazdan əvvəl düşünün.

