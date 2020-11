Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı Anna Akopyanla birlikdə Müqəddəs Eçmiadzin kilsəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş nazir kilsəyə çox sayda mühafizəçinin müşayiəti ilə gəlib. Paşinyan və xanımı kilsəyə daxil olduqdan sonra mühafizəçilər dərhal qapıları bağlayıblar.



Bu məqam erməni KİV-lərinin diqqətindən yayınmayıb. Məlum olub ki, son günlər ölkədə keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarından sonra Paşinyan mühafizəçilərinin sayını xeyli artırıb.





