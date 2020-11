Nobel mükafatçısı Gəncədə valideynlərini itirmiş üç yaşlı uşağa yardım ayırdı

Kimya üzrə Nobel mükafatının qalibi, ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında yaşayan Türkiyə əsilli dünyaca məşhur alim Əziz Səncər Ermənistanın 17 oktyabr tarixində Gəncəyə raket atəşi nəticəsində hər iki valideynini itirmiş Xədicə Röyal qızı Şahnəzərovanın gələcək təhsil xərclərinin ödənilməsi məqsədilə xüsusi olaraq yaradılmış bank hesabına əhəmiyyətli miqdarda vəsait köçürmüşdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyindən məlumat verilib.

Əziz Səncər BBC-də yayımlanmış xəbərə (https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54650502) istinadən Xədicənin həyatında baş vermiş bu faciəvi hadisədən kədərləndiyini və müharibədən əziyyət çəkmiş bu kimi uşaqların yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün müvafiq təhsil fondlarının yaradılmasının faydalı ola biləcəyini vurğulamışdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.