Qətərin dünya şöhrətli kanalı "Əl-Cəzirə" Xankəndidən videoreportaj hazırlayıb.

Metbuat.az Baku Tv-yə istinadən xəbər verir ki, reportajda bölgədən çıxan ermənilərin öz məğlubiyyətlərini qəbul etmələri öz əksini tapıb.

Həmin reportajda ermənilərdən biri deyib ki, erməni hakimiyyəti ordunun gücü, möhkəmliyi və vəziyyəti barədə ictimaiyyəti aldadıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.