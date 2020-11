Paşinyan Şoyqudan nə xahiş etdi? - Putinin Qarabağla bağlı Paşinyana tapşırığı

"Müharibə zamanı biz həmişə Rusiya Federasiyasının, Rusiya Prezidentinin, Baş nazirin dəstəyini, şəxsi dəstəyinizi hiss etmişik. Bunun üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm''.

Metbuat.az-ın məlumatına görə bu sözləri ötən həftə Rusiya nümayəndə heyəti ilə müzakirələrdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

O, Ermənistanın Rusiya Federasiyası ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə ümid etdiyini açıqlayıb. Paşinyan deyib ki, müharibədən əvvəl çətin bir dövr var idi, amma indi daha çətin bir dövrdür, inanırıq ki, bu dövrdə Rusiya Federasiyası ilə yalnız təhlükəsizlik deyil, həm də hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində təhlükəsizlik daxil olmaqla əməkdaşlığımız dərinləşləşə biləcək.

"Əlbətdə, əminəm ki, Ermənistan və Rusiya arasındakı strateji əməkdaşlıq və qardaşlıq dostluğu ruhunda əlaqələrimiz yaxın və strateji gələcəkdə daha da dərinləşəcək, qarşılıqlı fəaliyyətimiz daha da yaxın və strateji olacaq" - Paşinyan belə deyib.



Öz növbəsində Rusiya Müdafiə naziri Sergey Şoyqu Paşinyana deyib ki, Prezident Vladimir Putin tərəfindən təyin olunan rus sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağda əsas vəzifəsi qan tökülməsinin qarşısını almaqdır.

''Sülhün bərqərar olması üçün çox iş var. Hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığımızı müzakirə etmək niyyətindəyik. Böyük bir proqram və onun həyata keçirilməsinə ümid edirik "deyə Şoyqu bildirib.

RF Müdafiə Nazirliyinin başçısı həmçinin Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi prosesinin başa çatdığını əlavə edərək deyib ki, bu günlər ərzində Qarabağ ərazisinə 23 müşahidə postu yerləşdirilib, rus sülhməramlıları Xankəndinə gedən yolu, Laçın dəhlizini idarə edir və bu marşrutlar üzrə hərəkəti, habelə qaçqınların geri qayıtmasını təmin edir.

Mənbə:Sputnik Armenia

