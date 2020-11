Qadının paketdə nə daşıdığını bildikdə ŞOKA DÜŞDÜLƏR: Pişik balalarını kəsərək...

İstanbulda küçədə tutduğu pişikləri kəsib yediyi iddia edilər qadın heyvansevərlərin polisə xəbər verməsindən sonra saxlanılıb. O, ifadəsində əməlini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınla məhəllədə qarşılaşan bir qrup gənc qadının əlindəki paketdə nə olduğunu soruşublar. Bunun kəsilmiş pişik olduğunu bildikdən sonra polisə xəbər veriblər.

Qadının psixoloji problemlərinin olduğu və 6 ay Paranoid şizofren diaqnozu ilə müalicə aldığı qeyd edilib. O, müalicə üçün xəstəxanaya yatırılıb.

Mənbə: DHA

