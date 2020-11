Koronavirusa yoluxmuş Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sağalıb.

Metbuat.az bildirir ki, V. Zelenskinin koronavirus analizinin nəticəsi neqativ çıxıb.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə koronavirusa yoluxduğu barədə bildirən Ukrayna Prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib.

Mənbə: Ukrinform

