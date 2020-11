Ermənistan müdafiə nazirinin müavini Qabriel Balayan istefa verib.

Metbuat.az “Novosti Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə hakim “Mənim addımım” fraksiyasının üzvü itkin düşən hərbçilərin valideynləri ilə görüşdə məlumat verib.

