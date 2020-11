Avropa Şurasının (AŞ) Baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun məktubuna cavab verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, AŞ Baş katibi məktuba cavabında 9 noyabr 2020-ci il tarixli atəşkəs razılaşmasını alqışladığını qeyd edib və razılaşmanın icrası ilə əlaqədar vəziyyəti izləməyə davam edəcəyini vurğulayıb.

