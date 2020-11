Bir gündə 2300-dən çox erməni Qarabağa qaytarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi İqor Konaşenkov məlumat verib.

O qeyd edib ki, bu günə qədər ümumilikdə 11 mindən çox erməni Qarabağa qaytarılıb.

Konaşenkov, həmçinin son sutka ərzində atəşkəsə riayət edildiyini bildirib.

