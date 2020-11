Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində olublar.

İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın təmirsiz məscidə dini ənənələrə uyğun olaraq ayaqyalın daxil olmaları diqqət çəkib.

Səfərdən geniş hesabat noyabrın 24-də veriləcək.

