Sosial şəbəkələrdə şəhid məzarı başında Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun bayrağının ucalmasını əks etdirən foto yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan məlumatda şəhid əsgərin klubun fanatı olduğu, bayrağın öz vəsiyyətinə əsasən asıldığı qeyd olunub.

