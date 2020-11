Ata və oğulun çiyin-çiyinə döyüşərək Laçında doğma kəndlərini işğalçılardan azad edib, orada evlərini tapdıqları haqda video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan həmin görüntüləri təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.