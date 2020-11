Dünyada koronavirus infeksiyası hallarının sayı 59 070 488-ə çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Con Hopkins Universitetinin son hesabatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, yeni virusdan ölənlərin ümumi sayı 1 394 694 nəfər olub.

