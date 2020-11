ABŞ mediasında yer alan xəbərə görə, FED-inilk qadın rəhbəri olan Janet Yellen ABŞ-ın Xəzinə Naziri təyin ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, əgər Co Bayden yelleni nazir təyin etsə, bu ABŞ tarixində bir ilk olacaq. Belə ki, daha öncə ABŞ-da iqtisadiyyatın başına qadın nazir keçməyib.

Məsələ ilə bağlı sualları cavabsız qoyan 74 yaşlı Yellen keçmiş ABŞ prezidenti Bil Klintonun iqtisadi məsələlər üzrə sözcüsü olub.

Mənbə: BBC Türk

