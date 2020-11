Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikasında yerləşən “Avanqard” partlayıcı maddələr istehsal edən zavodda partlayış olub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Başqırdıstanın Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib.

Sterlitamak şəhərində baş verən hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

