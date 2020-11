"COVID-19-a qarşı effektiv müalicə yoxdur" - ÜST rəsmisi

COVID pandemiyası dünyada antibiotiklərdən istifadənin artmasına səbəb oldu. Antibiotiklərdən düzgün istifadə edilməməsi onun təsirinin azalmasına səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı Ümumdünya Antimikrob Preparatlardan Düzgün İstifadəyə dair Maarifləndirmə Həftəsinə həsr olunmuş virtual mətbuat konfransında deyib.



Onun sözlərinə görə, pandemiya dövründə antibiotiklərdən səhv istifadə edilməsi ehtiyacı olan insanların bu dərmanlara əl çatanlığını ləngidə bilər.



“COVID-19-a qarşı effektiv müalicə yoxdur. Pandemiya dövründə antimikrob dərmanlardan istifadə bu dərmanlara qarşı davamlılığın yaranmasına səbəb ola bilər. Antimikrob dərmanlardan uzunmüddətli istifadə ictimai səhiyyə üçün təhdid yaradır. Koronavirusa yoluxmuş xəstələrin xəstənaya yerləşdirmə göstəricisinə baxsaq, xəstələrin 8 faizində bakterial və ya göbələk infeksiyasının olduğunu görərik. Bu da həmin xəstələrin 72 faizinin antibiotik istifadəsini göstərir. Yüngül gedişli xəstəlikdə antibiotiklərdən istifadə edilməsi düzgün deyil. Ağır simptomlıu bakterial infeksiyanın müalicəsində antibiotik müalicəsi tövsiyyə edilir”.(Azvision)

