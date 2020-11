Ermənistan ordusunda RƏZALƏT: Yaralı əskərləri beton üzərində.../ VİDEO

İkinci Qarabağ müharibəsi bitsə də, Ermənistanda ordu ilə bağlı problemlər bitmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan rəhbərliyi məğlub ordunun problemləri ilə maraqlanmır, yaralı əsgərlər isə taleyin ümidinə buraxılıb.

Erməni mətbuatı bu barədə yazır ki, müharibə bitsə də ay yarım döyüşən əsgərlər bu gün ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin biganəliyi ilə üz-üzə qalıblar. 44 gün davam edən müharibədən sonra hərbçi və yaralı əskərlər şəraitsiz yerlərdə qalmalı olublar.Onlar betonun üzərində yatmağa məcbur olublar. Binada hətta istilik və elektrik də yoxdur.

Görünən mənzərə onu deməyə əsas verir ki, Paşinyanın onun olmayan torpaqlar üzərində vuruşan əskərinə münasibəti belədir.

