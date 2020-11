Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistan noyabrın 25-nə qədər işğal altında saxladığı Kəlbəcər rayonunu tərk etməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu erməni sakinlərin köç prosesini britaniyalı jurnalist Bert Lankaster lentə alıb.

Jurnalist reportaj əsnasında bildirir ki, ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən təkcə əmlaklarını deyil, ərazidə dəfn olunmuş yaxınlarının qəbir daşlarını da özləri ilə Ermənistana aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.