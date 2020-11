"Hazırda 30787 nəfər evdə müalicə alır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Antimikrob Preparatlardan Düzgün İstifadəyə dair Maarifləndirmə Həftəsinə həsr olunmuş virtual mətbuat konfransında Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və Sanitariya-Epidemioloji Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nəzifə Mürsəlova bildirib.

O qeyd edib ki, həmin şəxslərdən 2691 xəstə yeni aşkar olunub:

"Bakı şəhərində 41 COVID-19 məntəqəsi var”.

N.Mürsəlova vurğulayıb ki, ölkədə süni tənəffüs aparatları kifayət qədərdir.

