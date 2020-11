Ermənilərin əsir götürdüyü Bayramla bağlı atasından AÇIQLAMA - VİDEO

“Mənim dövlətə ümidim böyükdür. İnanıram ki, oğlum erməni əsirliyindən azad ediləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağ döyüşlərində əsir düşnən 28 yaşlı Gəncə şəhər sakini Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov bildirib.

Onun sözlərinə görə, oğlunun əsir düşməsini sosial şəbəkələrdə yayılan videodan bilib.

Kərimovlar ailəsi övladlarının hansı şəraitdə və necə əsir düşməsi ilə bağlı məlumatlı deyillər. Sadəcə, rusiyalı jurnalistin Bayram Kərimovun yaralı halda əsir düşdüyü zaman dediklərindən belə qənaətə gəlirlər ki, hərbçimiz Şuşa döyüşlərində ağır yaralanıb və əsir götürülüb.

Yaşananlar nə qədər ağır olsa da, ailənin dövlətə olan ümidi daha çoxdur. Əsgərimizin atası Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri ilə görüşüb.

Komitədən bildirilib ki, Bayram Kərimovun harada əsir saxlanılması ilə bağlı qurumda hələlik məlumat yoxdur. Atası Y.Kərimovdan övladına məktub yazılması istənilib.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Bayram Kərimovun üç yaşlı övladı var. Hərbçimiz Qarabağ döyüşlərinə könüllü qatılıb.(Baku.tv)

