Ermənistanda daha bir nazir istefa verib.

Metbuat.az-ın “Sputnik Armeniya”ya istinadən məlumatına görə, ölkənin iqtisadiyyat naziri Tigran Xaçatryan vəzifədən azad olunması ilə bağlı bir gün qabaq istefa ərizəsi yazıb.

Qeyd edək ki, T. Xaçaryan 2018-ci ilin oktyabrında bu vəzifəyə təyin olunub.

