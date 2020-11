“Dağlıq Qarabağda həm Yerevan, həm də Bakının maraqlarını nəzərə alan nizamlanma üçün yeni şərait yaranır”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib.

“Vəziyyət ümumilikdə sabitləşir. Rusiya sülhməramlı kontingenti atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət edir, mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin edir, evlərinə qayıdan qaçqınları və humanitar yükləri müşayiət edir”, - o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.