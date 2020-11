Ermənilər Kəlbəcərin girişindəki lövhəni sökür.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Artsaxa xoş gəlmisiniz”- yazılmış lövhə Ermənistandan Qarabağa gedən yolda qoyulmuşdu.

Sökülən lövhənin yerində Azərbaycanla Ermənistanın dövlət sərhədi olacaq. Ərazidən yayılan foto ermənilərin Kəlbəcər rayonundan köçmə prosesinin final mərhələsinə çatdığını göstərir.

