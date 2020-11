"Qarabağda atəşkəsə nəzarət barədə Rusiya ilə əməkdaşlığımız davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar deyib. Nazir bildirib ki, Qarabağda yaradılacaq müşahidə postları arasında patrul xidməti aparılacaqdır.

Qeyd edək ki, Milli Müdafiə Naziri Akar, Türk gəmisində edilən qanunsuz axtarışlar barədə də açıqlama verib. O deyib ki, Aralıq dənizindəki hadisə beynəlxalq hüquqa ziddir.

Mənbə:NTV Haber



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.