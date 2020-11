"Kurtlar Vadisi"nin aktyoru Devrin Parscan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 83 yaşlı aktyor bir çox seriallarda rol alıb.

Parscan "Kurtlar Vadisi"ndən başqa "Çiçek taksi", "Bizim aile" kimi seriallarda rol alıb.

