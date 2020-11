Azərbaycan teatr və kino aktyoru, Azərbaycanın Xalq artisti Əjdər Həmidov dünyasını dəyişib.

Sonxeber.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Cümşüd Zeynalov məlumat verib.

Qeyd edək ki, xalq artistinin bir müddət əvvəl xəstəxanada müalicə aldığı bildirilir.

