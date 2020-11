Əfqanıstanın Bamiyan şəhərində iki maqnit bombasının partlaması nəticəsində azı 17 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50-dən çox şəxsin yaralandığı bildirilir.

Hadisə şəhər bazarında baş verib. Partlayışın olduğu əraziyə yaxın yerdə otel yerləşir.

İnsidentə görə məsuliyyəti hər hansı qruplaşma üzərinə götürməyib.

