Erməni silahlı qüvvələri Kəlbəcəri tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən işağldan azad edilən Kəlbəcərə Azərbaycan ordusu daxil olur.

Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Videoda Azərbaycan hərbi kortejinin Göygöl rayonu, Toğana kəndi istiqamətindən Kəlbəcərə yollanması əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.