Zatulindən Ermənistana "PİS XƏBƏR": "Qarabağın status məsələsi..."

"Ermənistanın tərəfinin hərbi və diplomatik məğlubiyyətindən sonra Qarabağın statusu bu qədər asanlıqla həll oluna bilməz".

Metbuat.az "Novosti Armeniya"ya istinadla xəbər verir ki, bunu rus deputat Konstantin Zatulin deyib. O qeyd edib ki, Qarabağın statusu məsələsi müzakirə edilsə belə, o, Ermənistan üçün müsbət olmayacaq:

"Əvvəlcə məğlubiyyətdən nəticə çıxarmaq, güc yığmaq, müdafiə qabiliyyətini artırmaq, siyasi-iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq lazımdır. Dağlıq Qarabağın istənilən statusuna necə nail olmaq barədə ancaq bundan sonra düşünmək olar. Hər şeyin məhv edildiyi və Ermənistanda baş verənlərlə bağlı heç kimin heç bir şey edə bilmədiyi indiki vaxtda status məsələsini qaldırmaq sadəcə rüsvayçı bir müzakirədir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.