Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) məlumat verilib.



Bildirilib ki, Əməkdar elm xadimi, professor Zakir Qarayev vəfat edib.

