Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi münasibətilə bu gün bir qrup rayon sakini Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edərək qələbə münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik ediblər.

Xiyabandan fotoları təqdim edirik:

