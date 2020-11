Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) Beyləqan bölməsinin sədri, tanınmış yazıçı Asif Cəfərli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə yazıçının dostu, tənqidçi Əsəd Cahangir məlumat verib.

A.Cəfərli uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib.

