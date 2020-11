Yaxın vaxtlarda "BakıKart"ın balansını internet üzərindən artırmaq mümkün olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat daxil olub.

Bildirilir ki, həmçinin "Visa" və "Mastercard" bank kartları vasitəsilə də sərnişin nəqliyyatından istifadəyə görə təmassız ödənişləri aparmaq imkanının yaradılması istiqamətində işlər aparılır.

